Боттас уверен, что сможет использовать DAS в Австрии

Инновационная система рулевого управления DAS, показанная Mercedes на зимних тестах, впечатлила соперников, но не встретила замечаний со стороны FIA, хотя в Red Bull Racing считают, что она не соответствует регламенту. Гонщик команды Валттери Боттас ждёт возможности опробовать DAS в гонке – и уверен в том, что команда сможет её использовать.

Валттери Боттас: «Управлять DAS довольно просто и очень безопасно. Эта система не сработает случайно или сама собой. Мы работали с ней на симуляторе, на тестах, мы полностью ей довольны. Поначалу было необычно, но потом вы адаптируетесь и доверяете системе.

Было много разговоров вокруг соответствия системы регламенту, но мы полностью уверены в том, что она легальна. Мы пока не использовали её в гонках, но я этого с нетерпением жду. Надеюсь, она нам поможет».