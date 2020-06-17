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Автоспорт

Эстебан Окон завершил тесты Renault в Шпильберге

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Команда Renault завершила тесты на трассе в Шпильберге с позапрошлогодней R.S.18, сегодня на трассе работал Эстебан Окон.

Используя машину прошлых лет, команда не была ограничена в пройденной дистанции. По сути, это частные тесты. Если вчера Даниэль Риккардо проехал 115 кругов или почти 500 километров, то сегодня Эстебан оставил позади 145 кругов – около 626 километров.

Тесты Renault в Шпильберге закончены, теперь команда вернётся на австрийский автодром через две недели – перед первым этапом сезона.

Источник:www.f1news.ru
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