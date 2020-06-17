Хэмилтон критикует Хельмута Марко

На днях в сети появилась цитата Хельмута Марко, который якобы сказал в интервью RTL: «Некоторые гонщики отвлекаются, говоря о жизни, которая имеет значение» [ссылка на движение Black Lives Matter, против насилия в отношении чернокожего населения, которое поддерживает Льюис Хэмилтон].

Льюис весьма резко отреагировал на эту цитату, написав в Instagram: «Хельмут, я очень расстроен тем, что борьбу за равное отношение к черным и цветным людям вы считаете отвлекающим манёвром. Я очень этим расстроен.

Для меня отвлекающим маневром было появление фанатов, раскрашенных в черное, по ходу гоночных уик-эндов, которые смеялись над членами моей семьи. Меня отвлекало несправедливое обращение, с которым я сталкивался в детстве, в подростковом возрасте и даже сейчас из-за цвета моей кожи.

В вашей команде мало людей с другим цветом кожи, вероятно это говорит о ваших приоритетах, о том, как вы воспринимаете мир. Пора проснуться. Этот спорт должен измениться».