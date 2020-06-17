Red Bull: Хельмут Марко не говорил таких слов

Пресс-служба Red Bull Racing отреагировала на критику Льюиса Хэмилтона в адрес Хельмута Марко в социальных сетях.

Якобы доктор Марко в интервью немецкому RTL заявил, следующее: «Некоторые гонщики отвлекаются, говоря о жизни, которая имеет значение, а вот Макс Ферстаппен полностью сосредоточен на титуле». Это не понравилось Льюису Хэмилтону – британский гонщик раскритиковал австрийца в Instagram, но спустя какое-то время удалил сообщение.

Как оказалось, Хельмут Марко не говорил таких слов, а цитата появилась на англоязычном сайте Essentially Sports, который позднее удалил недостоверные сведения.

«В RTL подтвердили нам, что в интервью не было таких слов, – пояснил ситуацию представитель Red Bull Racing голландскому RacingNews365. – В Essentially Sports удалили статью с сайта и связанное с ней сообщение в Twitter».