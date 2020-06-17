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Риккардо: Я рад вернуться в Шпильберг

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Даниэль Риккардо первым начал тесты Renault F1 в Шпильберге и сегодня говорил об особенностях трассы…

Даниэль Риккардо: «Круг на австрийской трассе короткий и интересный. Сначала длинные прямые, связанные узкими поворотами, потом быстрый и плавный второй и третий сектор. На этой трассе всего понемногу, в последние годы гонки здесь получались весьма интересными.

В прошлом году мы неплохо смотрелись в Шпильберге, так что я рад вернуться, тем более, что скоро мы проведём здесь не одну, а две гонки. Прошлогодний этап нас многому научил, теперь есть возможность это доказать.

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Я с нетерпением жду начала чемпионата и хочу закончить эту часть карьеры с Renault наилучшим образом. Я многим обязан им и сделаю всё, чтобы добиться максимально возможных результатов».

Источник:www.f1news.ru
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