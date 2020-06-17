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Автоспорт

Росс Браун: Гонки со зрителями мы пока не планируем

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В рамках электронной конференции FIA спортивный директор Формулы 1 Росс Браун говорил о том, когда болельщики могут быть допущены на трибуны…

Росс Браун: «Причин для спешки нет. Думаю, организаторы некоторых европейских Гран При слишком оптимистично оценивают ситуацию, но мы в ближайшее время гонки со зрителями на трибунах проводить не планируем.

Крайне важно, чтобы всё было безопасно. Мы путешествуем по всему миру и просто не можем позволить себе столкнуться с проблемами, которые помешают нам приехать в какие-то страны.

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Мы сознательно очень медленно движемся в сторону ослабления ограничений, чтобы не допустить ошибку из-за которой потом придётся откатываться назад. Можно представить появление болельщиков на каких-то выездных этапах, но пока и это не гарантировано.

Тот факт, что мы выступаем на закрытых автодромах, как раз и позволяет нам начать сезон. Ситуация с коронавирусом в мире очень разная. Проводя гонки без зрителей, мы получаем гораздо более широкие возможности. Это не очень хорошо для любого спорта, ведь болельщики – важная часть соревнований, но лучше проводить гонки без болельщиков на трибунах, чем не проводить вовсе».

Источник:www.f1news.ru
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