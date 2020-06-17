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Автоспорт

В Mercedes используют MGU-H в дорожных машинах

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Компания Mercedes адаптирует технологию силовых установок Формулы 1 для использования в премиальных дорожных машинах. Речь идёт об использовании мотор-генератора MGU-H, преобразующего энергию вращающих турбину выхлопных газов в электричество.

Впервые технология MGU-H была разработана для силовых установок Mercedes, используемых в Формуле 1 с 2014 года. В дорожных машинах она будет называться «электрический турбокомпрессор выхлопных газов», позволив уменьшить «турбояму» и увеличить крутящий момент при низких оборотах двигателя.

Источник:www.f1news.ru
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