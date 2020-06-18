Агаг: Формула 1 и Формула Е могут объединиться

Руководитель Формулы Е Алехандро Агаг считает, что в будущем его серия и Формула 1 могут объединиться и стать единым чемпионатом. Такое мнение он высказал, выступая на мероприятии FIA EConference.

Алехандро Агаг: «Я был и остаюсь большим поклонником Формулы 1. Я считаю, что электродвигатель – это будущее автомобилей, а у Формулы Е есть эксклюзивный 25-летний контракт на проведение «формульного» чемпионата на машинах с электромоторами. Это даёт мне понимание будущего, но как именно всё будет происходить, я не знаю.

Однажды одноместные гоночные машины с электродвигателем станут такими же быстрыми, как «формульные» машины с двигателем внутреннего сгорания. И когда это произойдёт, я не вижу смысла проводить два разных чемпионата. Однако полагаю, что на это уйдёт какое-то время. Может быть, к тому моменту я уже не буду заниматься гонками, не буду отвечать за эти вопросы. Это не неизбежно, но я считаю, что в будущем возникнут предпосылки для такого развития событий».