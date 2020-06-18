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Автоспорт

Хельмуту Марко принесли извинения

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Мы подробно рассказывали о неприятной истории, в которой оказались замешаны консультант Red Bull Хельмут Марко и гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.

Действующему чемпиону мира не понравились слова австрийца, которые тот якобы сказал в эфире немецкого телеканала RTL. Как выяснилось, Марко ничего такого не говорил, а цитата, задевшая Льюиса, появилась на англоязычном сайте Essentially Sports, который позднее удалил недостоверные сведения и извинился перед Хельмутом Марко.

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«Ранее мы опубликовали статью, содержащую цитаты, приписываемые Хельмуту Марко, – говорится в новом материале Essentially Sports. – Эти цитаты были приписаны ему по ошибке. Источником информации был не RTL, а пародийный аккаунт в Twitter. Мы не должны были публиковать заметку, не удостоверившись в правдивости информации. Мы приносим искренние извинения Хельмуту Марко и Red Bull Racing».

В свою очередь Льюис Хэмилтон удалил сообщение из Instagram с критикой в адрес Марко.

Источник:www.f1news.ru
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