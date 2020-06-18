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Автоспорт

Льюис Хэмилтон удалил сообщение с критикой Марко

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Льюис Хэмилтон остро отреагировал на цитату консультанта Red Bull Хельмута Марко, который якобы в интервью немецкому RTL сказал следующее: «Некоторые гонщики отвлекаются, говоря о жизни, которая имеет значение, а вот Макс Ферстаппен полностью сосредоточен на титуле».

Сейчас сложно сказать, действительно ли говорил Марко эти слова – на сайте RTL нет материалов, в которых была бы эта цитата. Скорее всего, материал удалили или Марко вовсе такого не говорил.

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Как бы то ни было, Льюис Хэмилтон спустя несколько часов после публикации удалил из своего Instagram сообщение с критикой в адрес Хельмута. Позднее эта запись пропала и из «Сторис» британского гонщика.

Источник:www.f1news.ru
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