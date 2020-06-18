Льюис Хэмилтон удалил сообщение с критикой Марко

Льюис Хэмилтон остро отреагировал на цитату консультанта Red Bull Хельмута Марко, который якобы в интервью немецкому RTL сказал следующее: «Некоторые гонщики отвлекаются, говоря о жизни, которая имеет значение, а вот Макс Ферстаппен полностью сосредоточен на титуле».

Сейчас сложно сказать, действительно ли говорил Марко эти слова – на сайте RTL нет материалов, в которых была бы эта цитата. Скорее всего, материал удалили или Марко вовсе такого не говорил.

Как бы то ни было, Льюис Хэмилтон спустя несколько часов после публикации удалил из своего Instagram сообщение с критикой в адрес Хельмута. Позднее эта запись пропала и из «Сторис» британского гонщика.