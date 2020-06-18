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Росс Браун о силовых установках в 2026-м…

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RaceFans цитирует спортивного директора Формулы 1 Росса Брауна, который говорит о задачах при разработке регламента на моторы для сезона 2026 года…

Росс Браун: «Новый регламент на моторы требует особого внимания. FIA со своими экспертами с одной стороны, Формулы 1 со своими экспертами с другой. Это приоритетная задача.

Прежде чем решить, какой станет силовая установка нового поколения, нужно определить для себя основные цели. Какой будет Формула 1 будущего? Каким будет экономический климат? Как мотивировать производителей инвестировать средства в разработку силовой установки? Какие выводы мы сделали по результатам работы с теми моторами, что у нас есть сейчас?

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Нужно сделать участие в Формуле 1 максимально привлекательным для поставщиков силовых установок. И их стоимость – один из ключевых факторов. Команды должны иметь возможность позволить себе эти моторы – и это должны быть отличные гоночные моторы.

Вопросов по поводу того, какими будут новые силовые установки, пока достаточно. Но у нас есть отличная возможность сделать действительно большой шаг вперёд».

Источник:www.f1news.ru
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