Штайнер: Джин Хаас намерен остаться в Формуле 1

В начале года звучали сообщения, что бизнесмен Джин Хаас, владелец одноимённой команды Формулы 1, может свернуть проект и уйти из чемпионата в конце 2020 года. Однако из последних слов Гюнтера Штайнера можно сделать вывод, что Хаас отказался от этой идеи и планирует поддерживать команду в дальнейшем.

«Джину Хаасу по-прежнему принадлежит 100% команды, – приводит Racefans слова Гюнтера Штайнера, сказанные во время прошедшей в четверг онлайн пресс-конференции. – У него никогда не было партнёра в этом проекте. Возможно, он не хочет, чтобы у него был такой партнёр, возможно, он ему и не нужен.

Когда придёт время, и он захочет продать команду, мы об этом сообщим. И когда я говорю «мы», я имею в виду команду Haas, а не всех тех, кто считает, что владельцы хотят продать команду или кто-то собирается её купить.

Если я не ошибаюсь, то уже в третий раз появляются слухи, что Джин собирается целиком или частично продать команду, но это всё домыслы. Кто-то распространяет эти слухи. Год назад говорили, что нас продали инвесторам из Саудовской Аравии. Подобные заявления мне кажутся попыткой без видимой причины поднять бурю в стакане воды.

Как только мы получим новый вариант Договора согласия, господин Хаас решит, как действовать дальше. Однако в данный момент он намерен остаться в Формуле 1. До того, как он поставит свою подпись, я не могу ничего гарантировать, но хочу напомнить, что команда на 100% принадлежит ему, и он будет принимать решения.

Я настроен очень позитивно, учитывая нашу текущую ситуацию. Мы хорошо справились с коронавирусом и живём по средствам. Полагаю, Haas останется».

При этом Гюнтер Штайнер сообщил, что из-за финансовой неопределённости команда не планирует привозить новинки в нынешнем сезоне: «В данный момент мы не планируем никаких обновлений машины, пока точно не будем знать, какой у нас бюджет, и какой календарь. Я не могу тратить деньги, не зная, получим ли мы их. В данный момент нужно действовать очень осторожно, поскольку из-за сокращения числа этапов и проведения гонок без зрителей сокращаются доходы.

В прошлом мы многое узнали об обновлениях – они никогда не получаются такими эффективными, как вы надеетесь. В наши дни многого можно добиться, раскрывая потенциал первой версии машины. Мы считаем, что необязательно привозить новинки.

Для нас важнее не допустить ошибок – именно поэтому мы не планируем того, что не можем себе позволить. Гораздо хуже, если мы подготовим обновления, но потом нам не хватит денег приехать на последние гонки. Так мы точно не заработаем очки. Мы довольны принятыми решениями.

Отсутствие новинок упрощает нашу задачу по подготовке запасных частей. Мы знаем, сколько нужно запасных частей на каждый этап. Разумеется, мы не закладываем в планы много аварий и тому подобных вещей, но исходя из годовой статистики знаем, сколько запасных частей нужно в среднем на этап. Запчасти не должны стать проблемой. Если сложности возникнут, то мы их решим, но с финансовой точки зрения запасные детали – не проблема».