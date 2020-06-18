Штайнер: Теперь у команд есть финансовая стабильность

Со следующего сезона бюджет команд Формулы 1 ограничен суммой в $145 млн. в год. Руководитель Haas Гюнтер Штайнер рад, что команды смогли договориться…

Гюнтер Штайнер: «Я надеюсь, что никто из нас не забудет те трудные времена, которые нам пришлось пережить за последние четыре-пять месяцев. Нельзя забывать, что в любой момент мы вновь можем оказаться в такой ситуации. Именно поэтому команды смогли договориться.

Сейчас десять команд чемпионата находятся в неплохой финансовой ситуации. У кого-то она немного лучше, но, в целом, финансовое положение у всех стабильное. Руководители всех команд постоянно контактируют друг с другом, и я надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. Неизбежны новые трудности, но если мы будем держаться вместе и действовать сообща, это станет большим шагом вперёд.

Нашей команде хотелось, чтобы бюджетные ограничения были ещё строже, но я понимаю, почему на это не согласились ведущие команды. Мы нашли компромисс. Раньше разница в бюджете между ведущими и небольшими командами варьировалась от 100 до 150 миллионов долларов, сейчас же разница около 20 миллионов. Так гораздо лучше.

Принятое решение всем пойдёт на пользу, поскольку позволит в среднесрочной перспективе уравнять шансы команд, но это не произойдёт сразу. Ещё несколько лет лидеры будет сохранять преимущество, но я уверен, что шаг за шагом силы будут выравниваться. Именно поэтому мы согласны с нынешней суммой бюджетных ограничений».