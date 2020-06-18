В 2020-м замена двигателя будет занимать больше времени

Новый сезон Формулы 1 стартует в условиях соблюдения строгих мер безопасности и социальной дистанции. Среди принятых шагов – минимально возможное число сотрудников команд, которые будут приезжать на гонки. Технический директор Racing Point Энди Грин рассказал, что это приведёт к увеличению времени работы с машиной в случае выявления каких-то поломок.

Энди Грин: «Во время съёмочного дня в Сильверстоуне мы в основном были заняты тем, чтобы понять как работать в новых условиях. Мы должны с уважением относиться к требованиям о соблюдении социальной дистанции. Теперь одновременно с машиной смогут работать меньше механиков, что приведёт к увеличению времени выполнения тех или иных операций. Ещё предстоит подумать, как вернуться к прежней эффективности работы на трассе.

Я подозреваю, что сейчас для замены двигателя потребуется примерно в два раза больше времени. То, что раньше можно было сделать за два с половиной или три часа, теперь мы будем делать часов за пять-шесть. При этом мы всегда должны быть уверены, что машина правильно собрана. Надёжность станет ключом к успеху в этом сезоне.

Наши гонщики должны понимать, что любая авария приведёт к большей потере времени в боксах, чем раньше».