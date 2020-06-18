В McLaren рассматривают возможность продажи 30% акций команды Формулы 1 в рамках плана по привлечению дополнительного финансирования для повышения конкурентоспособности.

По итогам первого квартала 2020 года McLaren Group понесла серьёзные финансовые потери, связанные с пандемией коронавируса, и эти потери необходимо как-то компенсировать. Источник британского Sky News сообщает, что в компании рассматривают возможность продажи 30% подразделения McLaren Racing, в которое входят команды Формулы 1 и IndyCar.

В данный момент у McLaren Racing те же акционеры, что и у McLaren Group, поэтому продажа акций гоночного подразделения повлечёт за собой некоторую реорганизацию. Крупнейший акционер компании – инвестиционный фонд из Бахрейна Mumtalakat Holding Company – 56% акций. Ещё 14% акций принадлежит Мансуру Оджею, 10% – Майклу Латифи, отцу гонщика Williams Николаса Латифи, и 20% находится во владении миноритарных акционеров.