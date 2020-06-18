” src=”https://euro.com.ua/wp-content/uploads/autosport/d242c04ea62d28d39bd269da97f3d5af.jpg” alt=”В Racing Point завершили съёмочный день в Сильверстоуне” width=”100%” />

В среду команда Racing Point провела съёмочный день в Сильверстоуне. За руль актуальной машины RP20 сел Лэнс Стролл.

Канадец совершил несколько выездов на трассу, проехав разрешённые 100 километров на демонстрационных шинах Pirelli. Всю программу команда выполнила в первой половине дня, успев до начала дождя.

Помимо съёмок, команда опробовала протоколы безопасности и условия соблюдения социальной дистанции, которые будут действовать на первых этапах сезона.