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Автоспорт

В Racing Point завершили съёмочный день в Сильверстоуне

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В среду команда Racing Point провела съёмочный день в Сильверстоуне. За руль актуальной машины RP20 сел Лэнс Стролл.

Канадец совершил несколько выездов на трассу, проехав разрешённые 100 километров на демонстрационных шинах Pirelli. Всю программу команда выполнила в первой половине дня, успев до начала дождя.

Помимо съёмок, команда опробовала протоколы безопасности и условия соблюдения социальной дистанции, которые будут действовать на первых этапах сезона.

Источник:www.f1news.ru
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