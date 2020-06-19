Алекса Дзанарди оперируют в госпитале Св. Марии

Мы рассказывали о серьёзном ДТП, в котором тяжёлые травмы получил Алекс Дзанарди, бывший гонщик Формулы 1 и четырёхкратный Паралимпийский чемпион. В состоянии, которое оценивается как очень серьёзное, в 18.00 по местному времени он был доставлен вертолётом в госпиталь Св. Марии в городе Сиена.

Его сразу поместили в отделение интенсивной терапии, и, как явствует из первого бюллетеня, выпущенного госпиталем, в настоящее время проводится сложная нейрохирургическая операция.

О том, что Алекс Дзанарди значит для Италии, говорит такой факт: премьер-министр страны Джузеппе Конте направил ему обращение, в котором есть такие слова: «Вы никогда не сдавались и благодаря невероятной силе духа смогли преодолеть тысячи трудностей. Держитесь, не сдавайтесь и сейчас. Вся Италия с вами!»