Пятница, 19 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортЛьюис Хэмилтон скорбит по любимой собаке Коко
Автоспорт

Льюис Хэмилтон скорбит по любимой собаке Коко

AdminНет комментариев
Добавлено

Льюис Хэмилтон сообщил в социальных сетях о смерти одной из своих собак, Коко, которую считал членом семьи.

Эта печальная новость буквально за три часа собрала почти полмиллиона просмотров, сочувственных «лайков» и комментариев.

«Прошлой ночью около 9 вечера моя замечательная маленькая Коко умерла дома в окружении нашей семьи, – пишет Льюис. – Её сердечко остановилось, мы думаем, это был инфаркт. Я пытался её оживить, но это было бесполезно.

Читайте также:  В Red Bull Racing довольны итогами гонки

В тот день она казалась более счастливой, чем в последнее время. Она была особенной собакой, родившейся с множеством проблем, и я очень рад, что взял её. Её заводчик сказал, что усыпит её, поскольку не мог позволить себе все те процедуры, которые необходимы, чтобы она выжила, и Коко пришлось столько вынести, прежде чем она стала весёлой, ленивой и ласковой собакой.

В её последний день мы играли вместе, и я это никогда не забуду. Мне будет её не хватать… Ей было только 6 лет, и, конечно, моё сердце разбито, но я надеюсь, что теперь она в лучшем из миров. Хотелось поделиться с вами и поблагодарить всех, кто любил и заботился о ней».

Читайте также:  Сироткин и Окон завершили первый день тестов Pirelli

Команда Mercedes одной из первой выразила соболезнования своему знаменитому гонщику: «Льюис, мы очень переживаем из-за твоей потери. Наши мысли с тобой. Покойся с миром, Коко».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

семь + одиннадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Зайдль: Мы готовимся вступить в борьбу начиная с Австрии

В Mercedes готовят новинки к Гран При Австрии

Норрис: Буду рад советам, как опередить Риккардо

Марк Уэббер о том, почему Риккардо не взяли в Ferrari

Льюис Хэмилтон извинился перед Хельмутом Марко

Закрыть