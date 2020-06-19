Льюис Хэмилтон скорбит по любимой собаке Коко

Льюис Хэмилтон сообщил в социальных сетях о смерти одной из своих собак, Коко, которую считал членом семьи.

Эта печальная новость буквально за три часа собрала почти полмиллиона просмотров, сочувственных «лайков» и комментариев.

«Прошлой ночью около 9 вечера моя замечательная маленькая Коко умерла дома в окружении нашей семьи, – пишет Льюис. – Её сердечко остановилось, мы думаем, это был инфаркт. Я пытался её оживить, но это было бесполезно.

В тот день она казалась более счастливой, чем в последнее время. Она была особенной собакой, родившейся с множеством проблем, и я очень рад, что взял её. Её заводчик сказал, что усыпит её, поскольку не мог позволить себе все те процедуры, которые необходимы, чтобы она выжила, и Коко пришлось столько вынести, прежде чем она стала весёлой, ленивой и ласковой собакой.

В её последний день мы играли вместе, и я это никогда не забуду. Мне будет её не хватать… Ей было только 6 лет, и, конечно, моё сердце разбито, но я надеюсь, что теперь она в лучшем из миров. Хотелось поделиться с вами и поблагодарить всех, кто любил и заботился о ней».

Команда Mercedes одной из первой выразила соболезнования своему знаменитому гонщику: «Льюис, мы очень переживаем из-за твоей потери. Наши мысли с тобой. Покойся с миром, Коко».