Марк Уэббер о том, почему Риккардо не взяли в Ferrari

Когда стало понятно, что отношения Себастьяна Феттеля и Ferrari несколько расстроились, начались разговоры о том, кто может стать новым напарником Шарля Леклера. Казалось, что Даниэль Риккардо был одним из очевидных кандидатов, однако в Маранелло предпочли подписать контракт с Карлосом Сайнсом, тогда как австралийский гонщик займёт его место в McLaren.

Марк Уэббер выдвинул любопытное предположение, объясняющее, почему в Маранелло предпочли не его соотечественника, хотя тот давно подтвердил, что умеет выигрывать гонки, а Сайнса, на счету которого пока только один подиум.

«У команды из Маранелло дважды была возможность его пригласить, – сказал австралиец, также имея в виду ситуацию 2018 года, когда Риккардо собирался уходить из Red Bull, но в Ferrari сделали ставку на Леклера. – Но по каким-то причинам этого не произошло, хотя мы все считали, что это была бы абсолютно выигрышная история.

Почему Даниэль не смог договориться с Ferrari? Было ли у них вообще желание подписывать с ним контракт? Я знаю, что у него хорошие отношения с Шарлем – может быть, в Маранелло решили, что у них слишком хорошие отношения? И хотя мне об этом не известно, но, может быть, там принимали во внимание и этот фактор?..»