Норрис: Буду рад советам, как опередить Риккардо

В следующем году напарником Ландо Норриса в McLaren станет Даниэль Риккардо. Ландо надеется, что Макс Ферстаппен, выступавший с Даниэлем в одной команде, поделится с ним секретами, как одолеть австралийского гонщика.

Ландо Норрис: «Сейчас сложно сказать, что меня ждёт в следующем году. До сезона 2018 года люди совсем иначе оценивали Карлоса Сайнса, чем сегодня. В прошлом сезоне он сильно прибавил и как гонщик, и как личность.

Предполагаю, что отчасти это связано со мной и тем, как я открыт в отношениях с напарником по команде. Сложно рассуждать о других гонщиках до тех пор, пока не начнёшь с ними работать. Во всяком случае, так было с Карлосом. Полагаю, точно так же будет и с Даниэлем.

Макс Ферстаппен хорошо знал Карлоса, и дал мне несколько чрезвычайно полезных подсказок. При этом Макс многое знает о Даниэле. Одна из задач гонщика – правильно оценивать напарника по команде. Даже если ты хочешь поладить с ним, то всё равно стремишься его опередить, понять его слабые и сильные стороны. Если кто-то сможет рассказать мне что-то о Даниэле, то мне это поможет.

С Даниэлем просто не будет, даже если мы станем весело проводить время. Ничто не изменит того факта, что в Формуле 1 твой главный соперник – напарник по команде. Если я захочу узнать что-то о Даниэле, что поможет одолеть его, то Макс – подходящий контакт для меня».