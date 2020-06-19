Сидоркова сохранила 2-е место в виртуальной W Series

В четверг вечером состоялся второй этап виртуальной серии W Series Esports League, и на трассе в Остине вновь уверенней всех соперниц выглядела Бейтске Виссер.

Выиграв две из трёх гонок на техасском автодроме Circuit of the Americas – первую и третью, в которой она также записала на свой счёт лучший круг – Виссер упрочила лидерство в личном зачёте серии. Во второй гонке победа досталась финской гонщице Эмме Кимиляйне, что позволило ей переместиться на 6-е место.

А вот второе место в личном зачёте осталось за Ириной Сидорковой, участницей российской программы SPM Racing, которая вновь дважды поднялась на подиум. В первой гонке 16-летняя дебютантка виртуальной W Series финишировала 8-й, в следующей (с реверсивным порядком старта) поднялась на вторую ступень подиума, в третьей – замкнула первую тройку. Ирина провела несколько удачных обгонов, показала хорошую скорость и заработала на втором этапе 40 очков. Теперь на её счету 86 баллов, что всего на 15 меньше, чем у Виссер.

Ближайшая соперница Ирины, Элис Пауэлл, отстаёт от неё на 28 очков.

Третий этап серии W Series Esports League пройдёт в следующей четверг на английской трассе в Брэнд-Хэтч – разумеется, виртуальной.