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Автоспорт

Сирил Абитебул: Команды должны помочь Pirelli

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В 2022 году Формула 1 перейдёт на новые 18-дюймовые шины. Руководитель команды Renault Сирил Абитебул призвал соперников работать сообща, чтобы помочь Pirelli в разработке новой резины.

Сирил Абитебул: «Pirelli нужна помощь команд. Планировалось, что в следующем году Формула 1 перейдёт на 18-дюймовые шины, но было решено отложить переход на новый технический регламент. Следовательно, отложен и переход на низкопрофильную резину. Сейчас необходимо обдумать последствия такого решения.

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Мы должны помочь Pirelli в разработке шин для сезона 2022 года, предоставив корректную информацию. Формула 1 постоянно меняется, и мы должны это учитывать. Сейчас команды должны работать сообща, чтобы в Pirelli понимали, какие именно шины мы хотим получить в 2022 году».

Источник:www.f1news.ru
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