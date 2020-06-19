В Mercedes готовят новинки к Гран При Австрии

В Mercedes готовят технические новинки к первой гонке сезона в Шпильберге. Технический директор команды Джеймс Эллисон рассказал, что многие из них были разработаны ещё до закрытия базы из-за пандемии коронавируса.

Джеймс Эллисон: «Прошло уже довольно много времени с момента презентации машины, хотя мы не проехали ни одной гонки. Вы только представьте, что работа над машиной, которую вы увидели на презентации и которую мы отправили в Австралию, была «заморожена» в дни рождественских праздников.

Таким образом, в нашем распоряжении были январь, весь февраль и март для работы в аэродинамической трубе и разработки новинок. У нас появилось много идей о том, как сделать машину быстрее, многие из которых были реализованы ещё до закрытия базы. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы все разработанные ранее новинки как можно быстрее появились на машине.

Мы надеемся подготовить часть обновлений к первой гонке в Австрии. По ходу сезона мы постараемся столько сил уделять модернизации машины, и настолько быстро внедрять новинки, насколько это возможно.

Болельщики с нетерпением ждут первую гонку сезона, и им кажется, что до неё ещё очень много времени, но нам кажется, что австрийский этап уже очень близко. В оставшиеся недели мы хотим удостовериться, что прошедший перерыв не выбил нас из равновесия, и мы готовы к работе точно так же, как были готовы после зимних тестов перед первой гонкой.

Полагаю, психологически нашим гонщикам было сложнее пережить паузу, чем остальным членам команды. У гонщиков эмоциональная составляющая гораздо сильнее. Представьте, они готовились к старту сезона, прилетели в Мельбурн, но всё пришлось отменить в последний момент. Гонщикам было сложнее это пережить. Когда они вернутся к работе и с самого начала продемонстрируют свои лучшие качества, это будет свидетельствовать об их стойкости и конкурентоспособности.

Я не сомневаюсь, что в Австрии Льюис и Валттери будут готовы максимально выложиться, когда возникнет необходимость».