Пятница, 19 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВласти уверены в проведении гонки в Муджелло
Автоспорт

Власти уверены в проведении гонки в Муджелло

AdminНет комментариев
Добавлено

Мы уже рассказывали, что трасса в Муджелло – один из кандидатов на проведение этапа Формулы 1 в сентябре. По предварительным сведениям, гонка может пройти 13 сентября, через неделю после Гран При Италии в Монце.

Трасса расположена всего в часе езды от Флоренции, и в четверг мэр города Дарио Нарделла фактически подтвердил второй этап Формулы 1 в Италии в этом году: «Думаю, мы очень близки к проведению этапа Формулы 1 в Муджелло. Почти наверняка всё получится. Это будет исторический момент для нас».

Читайте также:  В Volkswagen надеются побить рекорд Mercedes F1

Календарь на вторую половину сезона 2020 года может быть представлен уже в эту пятницу. Помимо Муджелло, возможно включение в календарь португальской трассы Портимао и двух гонок в Сочи.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

десять − два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Сидоркова сохранила 2-е место в виртуальной W Series

Штайнер: Джин Хаас намерен остаться в Формуле 1

В 2020-м замена двигателя будет занимать больше времени

Агаг: Формула 1 и Формула Е могут объединиться

Хельмуту Марко принесли извинения

Закрыть