Власти уверены в проведении гонки в Муджелло

Мы уже рассказывали, что трасса в Муджелло – один из кандидатов на проведение этапа Формулы 1 в сентябре. По предварительным сведениям, гонка может пройти 13 сентября, через неделю после Гран При Италии в Монце.

Трасса расположена всего в часе езды от Флоренции, и в четверг мэр города Дарио Нарделла фактически подтвердил второй этап Формулы 1 в Италии в этом году: «Думаю, мы очень близки к проведению этапа Формулы 1 в Муджелло. Почти наверняка всё получится. Это будет исторический момент для нас».

Календарь на вторую половину сезона 2020 года может быть представлен уже в эту пятницу. Помимо Муджелло, возможно включение в календарь португальской трассы Портимао и двух гонок в Сочи.