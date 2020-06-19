Зайдль: Мы готовимся вступить в борьбу начиная с Австрии

В ходе подготовки к сезону в McLaren уделяют максимум внимания трём ключевым областям – с учётом того, что она проходит в совершенно необычных обстоятельствах после столь долгого перерыва, связанного с пандемией.

Через десять дней команда отправляется в Австрию на автодром Red Bull Ring, где при пустых трибунах пройдут первые две гонки 2020 года.

«Есть три главных области, над которыми мы работаем, – рассказал Андреас Зайдль, руководитель команды из Уокинга. – Это ускорение производственного процесса, всех работ по модернизации техники и подготовка гоночной бригады.

Наши сотрудники постепенно, в несколько стадий возвращаются на базу (МТС – Технологический центр McLaren), при этом мы ввели все эти новые меры, связанные с соблюдением социальной дистанции. Очень важно, чтобы мы как можно быстрее увеличили темпы выпуска продукции, ведь для того, чтобы провести восемь гонок за 10 недель, необходимо подготовить много запасных частей – на случай аварий или выхода из строя каких-то компонентов, чтобы отработать на этих этапах сезона как можно более чётко».

Даже к команде Mercedes признают, что необходимо всё тщательно спланировать, чтобы избежать дефицита запчастей, а для этого надо найти правильный баланс: с одной стороны, запас деталей должен быть достаточным, с другой – не менее важно не тратить на его создание лишние деньги и время. Ещё один фактор: у команды должно хватить производственных мощностей для создания плановых технических новинок.

«Технический директор Джеймс Ки и его инженеры уже в полной мере вернулись к работе, – подчеркнул Зайдль. – Имеется в виду, что они по-прежнему трудятся удалённо, чтобы команда продолжала прогрессировать, и мы попытались опередить наших соперников по темпам модернизации техники. И то, что я вижу, меня радует».

По словам Зайдля, в соответствии с новыми нормами безопасности, персонал гоночной бригады никак не пересекается с сотрудниками, работающими в MTC: «Мы хотим как можно раньше создать этот «колпак», который изолирует гоночную бригаду. При этом мы уже сейчас выполняем очень большой объём работ, чтобы подготовиться к Австрии.

Вводится немало новых процедур для обеспечения социальной дистанции, в том числе обязательное ношение защитных масок. Разумеется, много времени мы посвятили подготовке машин. Я настроен вполне оптимистично и надеюсь, что мы однозначно будем готовы вступить в борьбу уже начиная с Австрии».