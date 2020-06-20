Алекс Дзанарди находится в состоянии искусственной комы

Днём в субботу пресс-служба госпиталя Св. Марии итальянского города Сиена опубликовала очередной бюллетень о состоянии Алекса Дзанарди, попавшего накануне в серьёзное ДТП.

В бюллетене подтверждается, что он находится в искусственной коме, его состояние остаётся стабильно тяжёлым, однако новая информация в том, что медики исключают повреждения внутренних органов.

«В плане повреждения мозга ситуация остаётся тяжёлой и может усугубиться, но в настоящее время она стабилизирована, – пояснила Сабино Сколетта, заведующая отделением. – В полной мере неврологическую картину оценить невозможно, поскольку мы были вынуждены ввести его в состояние искусственной комы.

К счастью, у Дзанарди нет повреждений грудной клетки и внутренних органов. В течение нескольких ближайших дней будет оцениваться возможность постепенного выведения его из состояния седации».

«Если всё пойдёт нормально, в будущем мы сможем приступить к восстановлению костей черепа, – продолжил профессор Джузеппе Оливери. – Но пока Алекс должен находиться в состоянии медикаментозного сна, он подключен к системе искусственной вентиляции лёгких, что должно позволить постепенно смягчить вторичные последствия травм.

Процесс будет долгим, хотя, к сожалению, в любой момент может наступить ухудшение. Признаки улучшений, если они вообще будут, могут проявляться очень нескоро и очень медленно. Оценка его неврологического состояния будет производиться, когда и если он проснётся. Сегодня бесполезно теоретизировать о том, как это будет происходить. В одном я убеждён абсолютно: его состояние небезнадёжное».