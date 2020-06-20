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Автоспорт

Болельщики едут в Австрию, хотя гонки пройдут без зрителей

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Все восемь подтверждённых этапов сезона должны пройти при пустых трибунах, однако из Австрии, где на автодроме Red Bull Ring состоятся первые гонки, поступают любопытные сообщения: гостиницы в Штирии в начале июля будут почти заполнены.

Трасса в Шпильберге 5 и 12 июля примет два Гран При, разделённые недельным интервалом, и там уже практически всё готово к старту. И хотя зрители на трассу допущены не будут, тем не менее, из Шпильберга поступают сообщения, что болельщики активно бронируют номера в окрестных гостиницах. Говорят, что на первые два уик-энда июля уже зарезервировано от 70 до 80% номеров.

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Может быть, болельщики надеются, что к этому времени жёсткие меры безопасности и связанные с ними ограничения могут быть в очередной раз ослаблены, и кому-то даже удастся проникнуть на автодром.

Но факты говорят об обратном: первые этапы сезона получили статус «закрытых гонок», и Формула 1 должна поддерживать особый режим, введённый организаторами чемпионата по договорённости с местными промоутерами, т.е. компанией Red Bull, а также властями Австрии. Поэтому на автодром будет допускаться только персонал команд, причём его численность тоже максимально сокращена, а также сотрудники FIA, Формулы 1 и телевизионных компаний.

Источник:www.f1news.ru
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