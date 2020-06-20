Дзанарди прооперирован, его состояние остаётся тяжёлым

Из Италии продолжают поступать тревожные вести об Алексе Дзанарди, который в пятницу стал жертвой дорожно-транспортного происшествия.

В бюллетене, опубликованном госпиталем Св. Марии города Сиены, говорится: «Нейрохирургическая операция, а также операция в челюстно-лицевой области, которым он был подвергнут… начались вскоре после 19 часов и завершились в 21.30. Пациент был переведён в палату интенсивной терапии, его состояние остаётся очень серьёзным».

Многие известные люди из мира автоспорта откликнулись на эти новости.

«Держись, чемпион!» – пишет в социальных сетях Фернандо Алонсо.

«Молимся за Алекса. Он действительно один из самых сильных людей, которых я когда-либо встречал, его пример меня вдохновлял. Надеюсь, он сможет справиться с очередным испытанием. Молимся за него и его семью», – это сообщение Грэма Рэйхола, гонщика IndyCar.

Вот что написал на своей странице в Twitter Гэри Андерсон, в прошлом конструктор гоночных машин: «Алекс, я был свидетелем того, как в 1991-м ты выступал за нашу команду Jordan, я был свидетелем твоей аварии на Лаузитцринге и молюсь за тебя сейчас. Я никогда не встречал людей, более целеустремлённых, чем ты. Поправляйся, мой друг, мои молитвы с тобой».