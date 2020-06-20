Дзанарди в госпитале после ДТП, состояние очень тяжёлое

Итальянские СМИ вечером в пятницу сообщили, что Алекс Дзанарди был срочно доставлен вертолётом в госпиталь города Сиены после серьёзного ДТП, в которое он попал во время тренировки на велосипеде с ручным приводом. Его состояние расценивается как очень тяжёлое.

Бывший гонщик Формулы 1 готовился к очередным соревнованиям для спортсменов с ограниченными возможностями и на шоссе номер 146 в районе города Пьенца попал в аварию. По информации Gazzetta dello Sport, Дзанарди не удалось избежать столкновения с грузовиком, когда на крутом спуске он не смог удержать под контролем свой велосипед и выехал на полосу встречного движения. По информации, поступающей из Италии, выдающийся спортсмен получил серьёзные черепно-мозговые травмы.

По свидетельским показаниям, после аварии Дзанарди какое-то время был в сознании и мог говорить, спасатели прибыли на место происшествия только через 20 минут, но потребовалось ещё какое-то время, чтобы доставить травмированного гонщика до вертолёта.