Суббота, 20 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортДзанарди в госпитале после ДТП, состояние очень тяжёлое
Автоспорт

Дзанарди в госпитале после ДТП, состояние очень тяжёлое

AdminНет комментариев
Добавлено

Итальянские СМИ вечером в пятницу сообщили, что Алекс Дзанарди был срочно доставлен вертолётом в госпиталь города Сиены после серьёзного ДТП, в которое он попал во время тренировки на велосипеде с ручным приводом. Его состояние расценивается как очень тяжёлое.

Бывший гонщик Формулы 1 готовился к очередным соревнованиям для спортсменов с ограниченными возможностями и на шоссе номер 146 в районе города Пьенца попал в аварию. По информации Gazzetta dello Sport, Дзанарди не удалось избежать столкновения с грузовиком, когда на крутом спуске он не смог удержать под контролем свой велосипед и выехал на полосу встречного движения. По информации, поступающей из Италии, выдающийся спортсмен получил серьёзные черепно-мозговые травмы.

Читайте также:  Льюис Хэмилтон: Айртон, ты будешь жить вечно

По свидетельским показаниям, после аварии Дзанарди какое-то время был в сознании и мог говорить, спасатели прибыли на место происшествия только через 20 минут, но потребовалось ещё какое-то время, чтобы доставить травмированного гонщика до вертолёта.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

15 − пятнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Формула E: FIA представила черновик календаря на 2021 год

Формула E: Рене Раст заменит Даниэля Абта в команде Audi

Дзанарди прооперирован, его состояние остаётся тяжёлым

Алекса Дзанарди оперируют в госпитале Св. Марии

Льюис Хэмилтон скорбит по любимой собаке Коко

Закрыть