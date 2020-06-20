Формула E: FIA представила черновик календаря на 2021 год

В пятницу FIA представила предварительную версию календаря Формулы E на седьмой сезон, уже одобренную Всемирным советом по автоспорту.

К этому сезону Формула E впервые получит статус чемпионата мира, и он должен начаться 16 января 2021 года в Сантьяго, столице Чили, а завершиться сдвоенным финальным этапом в Лондоне 24-25 июля.

Всего предполагается провести 12 гонок, в 11-ти случаев их география подтверждена, и только о 9-м этапе, назначенном на 5 июня, будет объявлено дополнительно. Кроме того, трассы в Риме, Монако и Сеуле ещё требуют омологации.

Дата

Страна

Город

16 января

Чили

Сантьяго

13 февраля

Мексика

Мехико

26-27 февраля

Саудовская Аравия

Ад-Дириях

13 марта

Китай

Санья

10 апреля

Италия

Рим*

24 апреля

Франция

Париж

8 мая

Монако

Монако*

23 мая

Южная Корея

Сеул*

5 июня

Будет объявлена позже

–

19 июня

Германия

Берлин

10 июля

США

Нью-Йорк

24-25 июля

Великобритания

Лондон

* – необходимо провести омологацию трассы