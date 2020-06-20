Формула E: FIA представила черновик календаря на 2021 год

В пятницу FIA представила предварительную версию календаря Формулы E на седьмой сезон, уже одобренную Всемирным советом по автоспорту.
К этому сезону Формула E впервые получит статус чемпионата мира, и он должен начаться 16 января 2021 года в Сантьяго, столице Чили, а завершиться сдвоенным финальным этапом в Лондоне 24-25 июля.
Всего предполагается провести 12 гонок, в 11-ти случаев их география подтверждена, и только о 9-м этапе, назначенном на 5 июня, будет объявлено дополнительно. Кроме того, трассы в Риме, Монако и Сеуле ещё требуют омологации.
Дата
Страна
Город
16 января
Чили
Сантьяго
13 февраля
Мексика
Мехико
26-27 февраля
Саудовская Аравия
Ад-Дириях
13 марта
Китай
Санья
10 апреля
Италия
Рим*
24 апреля
Франция
Париж
8 мая
Монако
Монако*
23 мая
Южная Корея
Сеул*
5 июня
Будет объявлена позже
–
19 июня
Германия
Берлин
10 июля
США
Нью-Йорк
24-25 июля
Великобритания
Лондон
* – необходимо провести омологацию трассы