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Автоспорт

Формула E: FIA представила черновик календаря на 2021 год

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В пятницу FIA представила предварительную версию календаря Формулы E на седьмой сезон, уже одобренную Всемирным советом по автоспорту.

К этому сезону Формула E впервые получит статус чемпионата мира, и он должен начаться 16 января 2021 года в Сантьяго, столице Чили, а завершиться сдвоенным финальным этапом в Лондоне 24-25 июля.

Всего предполагается провести 12 гонок, в 11-ти случаев их география подтверждена, и только о 9-м этапе, назначенном на 5 июня, будет объявлено дополнительно. Кроме того, трассы в Риме, Монако и Сеуле ещё требуют омологации.

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Дата
Страна
Город

16 января
Чили
Сантьяго

13 февраля
Мексика
Мехико

26-27 февраля
Саудовская Аравия
Ад-Дириях

13 марта
Китай
Санья

10 апреля
Италия
Рим*

24 апреля
Франция
Париж

8 мая
Монако
Монако*

23 мая
Южная Корея
Сеул*

5 июня
Будет объявлена позже

19 июня
Германия
Берлин

10 июля
США
Нью-Йорк

24-25 июля
Великобритания
Лондон

* – необходимо провести омологацию трассы

Источник:www.f1news.ru
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