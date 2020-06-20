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Формула E: Рене Раст заменит Даниэля Абта в команде Audi

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Двукратный чемпион DTM Рене Раст присоединится к заводской команде Audi и проведёт в ней оставшиеся гонки сезона, заняв место, освободившееся после увольнения Даниэля Абта. У 33-летнего немецкого гонщика уже есть опыт выступлений в Формуле E: в 2016 году на берлинском этапе чемпионата по гонкам на электромобилях он заменял Антониу Феликса да Кошту в команде Super Aguri.

Рене Раст: «Я давно и внимательно слежу за Формулой E и теперь готов принять новый вызов. К гонщикам в этой серии предъявляются очень высокие требования. Кроме чистой скорости тут нужно разбираться в вопросах эффективного расходования энергии, знать, как экономить заряд батареи и уметь выстраивать идеальную тактику – и всё это на узких городских трассах, где события обычно развиваются очень бурно.

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В начале июля пройдут тесты, и, учитывая мой опыт работы на симуляторе, я постараюсь подготовиться к старту сезона как можно лучше. В Берлине нас ждут шесть гонок за девять дней, поэтому у меня будет немало возможностей быстро всему научиться!»

Дитер Гасс, руководитель Audi Motorsport: «Рене двукратный чемпион DTM и давно выступает за Audi, поэтому он с самого начала был в списке главных претендентов на место в команде. В прошлом он не раз доказывал, что умеет быстро ездить даже в новых для него сериях, и ему не нужно к ним долго привыкать.

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Здорово, что календари DTM и Формулы E не пересекаются, поэтому Рене может выступать за Audi в обеих сериях. Шесть заключительных гонок сезона пройдут в Берлине, и у нашей команды есть все шансы, чтобы побороться за победу в чемпионате».

Источник:www.f1news.ru
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