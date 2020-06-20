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Автоспорт

Хаккинен: Команда должна работать на уровне Ферстаппена

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Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен не скрывает своего восхищения талантами Макса Ферстаппена, однако он убеждён, что претендовать на чемпионский титул 22-летний голландец сможет только при условии, что Red Bull Racing в полной мере выйдет на уровень топ-команд.

«Ферстаппен – один из тех гонщиков, кто всегда выкладывается на 110 процентов, – прокомментировал Мика. – Кроме того, он любит идти на риск и в полной мере к этому готов. Наблюдать за этим просто здорово.

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Но в современной Формуле 1 работа организована не так, как раньше. Сейчас командная работа важнее, чем усилия отдельных гонщиков. И хотя так было всегда, в наше время акцент в значительной степени делается именно на неё.

В команде должны быть идеально организованы и совместная работа, и внутренняя коммуникация. Хотя, разумеется, Ферстаппен всегда будет прилагать максимум усилий, но просто хорошего гонщика уже не достаточно. В Red Bull Racing должны постараться соответствовать его высокому уровню, только тогда он будет по-настоящему быстрым».

Источник:www.f1news.ru
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