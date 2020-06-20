Профессор Оливери: Прогнозы давать невозможно

Профессор Джузеппе Оливери, главврач нейрохирургического отделения госпиталя Св. Марии в городе Сиена, где находится Алекс Дзанарди, отказался давать какие-либо прогнозы, подчеркнув, что о чём-то можно будет говорить через какое-то время, когда появится дополнительная информация о состоянии гонщика.

«Его состояние тяжёлое, но стабильное, – заявил Оливери, лично оперировавший Дзанарди, в интервью местному Radio Siena. – Он поступил к нам с черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости, и в этой ситуации необходимо было провести срочную операцию.

В настоящий момент показатели неплохие, хотя, разумеется, в неврологическом плане оценивать картину и давать какие-либо прогнозы невозможно. Дополнительная информация появится через два-три дня или даже через пару недель».