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Автоспорт

Профессор Оливери: Прогнозы давать невозможно

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Профессор Джузеппе Оливери, главврач нейрохирургического отделения госпиталя Св. Марии в городе Сиена, где находится Алекс Дзанарди, отказался давать какие-либо прогнозы, подчеркнув, что о чём-то можно будет говорить через какое-то время, когда появится дополнительная информация о состоянии гонщика.

«Его состояние тяжёлое, но стабильное, – заявил Оливери, лично оперировавший Дзанарди, в интервью местному Radio Siena. – Он поступил к нам с черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости, и в этой ситуации необходимо было провести срочную операцию.

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В настоящий момент показатели неплохие, хотя, разумеется, в неврологическом плане оценивать картину и давать какие-либо прогнозы невозможно. Дополнительная информация появится через два-три дня или даже через пару недель».

Источник:www.f1news.ru
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