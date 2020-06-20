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Всемирный совет FIA утвердил перечень мер безопасности

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Всемирный совет FIA по автоспорту, прошедший в пятницу в формате видеоконференции, утвердил изменения, которые в этом году вносятся в правила Формулы 1 в связи с пандемией коронавируса.

Речь идёт о необходимой корректировке различных гоночных процедур, в том числе стартов, церемонии награждения и правил комендантского часа.

Вот перечень изменений, внесённых в Спортивный регламент чемпионата мира:

– На случай исключительных обстоятельств для стюардов предусмотрена возможность действовать дистанционно, если того потребуют сложившиеся условия

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– Изменён период, в течение которого действуют правила комендантского часа, в связи с необходимостью соблюдать социальную дистанцию в процессе работы

– Вносятся поправки в правила, регламентирующие выбор шин, чтобы FIA и Pirelli могли действовать более гибко

– Вводятся ограничения на число сотрудников команд, работающих на стартовом поле

– Корректируются определённые гоночные процедуры (старт, возобновление гонки и т.д.)

– Вводится чёткое определение церемонии награждения на подиуме для открытых и закрытых гонок в соответствии с ограничениями, связанными с Covid-19.

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Кроме того, Всемирным советом утверждены изменения в Технический регламент 2020 и 2021 года, а также Спортивный регламент 2021 года. В частности, внесены уточнения в новый перечень компонентов, подлежащих омологации, а также появилась дополнительная статья, которая относится к контролю массового расхода топлива.

Также формально был утверждён календарь на первую часть сезона 2020 года, состоящую из 8 этапов.

Источник:www.f1news.ru
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