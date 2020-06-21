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Даниэль Риккардо многого ждёт от молодых напарников

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В этом сезоне в команде Renault у Даниэля Риккардо будет новый напарник, Эстебан Окон, а в 2021 году, когда австралиец перейдёт в McLaren, ему предстоит работать с Ландо Норрисом. По его словам, от молодых напарников он хочет одного: чтобы они были быстрыми и как следует его подгоняли.

За пять сезонов в Red Bull Racing Риккардо одержал семь побед, причём четыре из них в тот период, когда выступал вместе с Максом Ферстаппеном. Даниэль надеется, что соперничество с Оконом и Норрисом будет не менее острым – это его мотивирует, и он сможет показать всё, на что способен.

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Когда Риккардо спросили, чего он в 2021-м ждёт от Ландо Норриса, его будущего напарника, австралийский гонщик ответил: «Надеюсь, многого. Разумеется, когда я выступал вместе с Максом в Red Bull Racing, я чувствовал, что мы подгоняем друг друга, и наше соперничество позволяло добиваться более высоких результатов.

Конечно, мне это нравится, и того же самого я ожидаю от Ландо, ведь в своём дебютном сезоне он выступал очень здорово. Я уверен, что в квалификациях он был быстрее Карлоса Сайнса, а для дебютанта это весьма серьёзная заявка. В общем, я настраиваюсь на то, что он будет быстрым, а когда мы снимаем шлемы, мы оба, по-моему, вполне добродушные парни. Наверное, люди будут веселиться, глядя на нас, но при этом я не сомневаюсь, что наше соперничество будет острым.

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То же самое будет в этом году с Оконом. Я ещё не гонялся с ним в одной команде, но настраиваюсь на борьбу, и мне нравится, что эти юные «спиногрызы» на меня набросятся. Очень интересно, как всё будет складываться.

Говорят, что сейчас некоторые гонщики не в лучшей форме. В таком случае, это в первую очередь относится к Эстебану, ведь он пропустил весь предыдущий сезон. И я знаю, что он с огромным нетерпением ждёт, когда мы вновь вернёмся на гоночные трассы».

Источник:www.f1news.ru
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