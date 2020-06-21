Ф4: Дочь экс-пилота Ф1 выиграла дебютную гонку в Европе

Датская серия Ф4 – не тот чемпионат, который часто привлекает внимание международной прессы, но этот уик-энд стал своего рода исключением. Причём не только потому, что после затянувшегося перерыва на автодроме Юлландсринген прошли первые европейские гонки на машинах с открытыми колёсами.

Своего рода сенсацию произвела 14-летняя японка Юю Нода, дочь Хидеки Нода, гонщика, который в 1994 году провёл три Гран При в составе команды Larousse, правда, ни в одном из них не добрался до финиша по техническим причинам. После этого он ещё долго выступал в разных чемпионатах в Японии и США, а также трижды участвовал в «24 часах Ле-Мана».

Таким образом, его дочери было с кого брать пример, и талант к скорости проявился у неё ещё в детстве. За руль машины японской Формулы 4 Юю впервые села в 9-летнем возрасте, а уже в 11 лет установила рекорд круга на трассе в Окаяме для этого класса машин. После этого она выступала в Формуле 3 в юниорской категории U17.

Но теперь Юю Нода намерена покорять Европу и в этот уик-энд дебютировала в датской Ф4 в составе команды, которая называется Noda Racing. Вот как это было: для начала она с большим преимуществом выиграла квалификацию, затем, стартовав с поула, победила в первой гонке уик-энда.

Из второй её дисквалифицировали из-за нарушений регламента, связанных с шинами, однако в третьей, где она стартовала с 12-й позиции, Юю вновь поднялась на подиум, финишировав третьей.

Автоспортивная пресса активно комментирует первый успех юной японки, полагая, что он не случаен, и за её карьерой обязательно стоит следить. Интересно, когда на Юю обратят внимание в W Series, где она может стать соперницей нашей соотечественницы Ирины Сидорковой, чей дебют в женской серии отложен до 2021 года, поскольку организаторы приняли решение в этом сезоне гонок не проводить.