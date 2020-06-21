Гонка, в которой пострадал Дзанарди, не была разрешена

Из-за пандемии в Италии до 1 августа запрещено проводить соревнования по велоспорту, следовательно, гонка Obiettivo Tricolore, в ходе которой тяжёлые травмы получил Алекс Дзанарди, не была санкционирована, – пишет газета Corriere della Sera.

Именно поэтому дороги, по которым пролегал её маршрут, не были перекрыты, и грузовик, двигавшийся по встречной полосе шоссе 146, имел полное право там находиться.

Всё это лишь самые первые результаты расследования, которые в отношении организаторов гонки ведёт прокуратура города Сиена. Хотя она проводилась при поддержке Итальянской федерации велоспорта, тем не менее, у Obiettivo3, компании, специализирующейся на паралимпийских видах спорта (кстати, учреждённой Дзанарди), не было ни разрешения от местных властей Сиены, ни необходимых страховок; понятно, что требуемые стандарты безопасности также не соблюдались.

По словам Роберто Сгаллы, эксперта по безопасности велоспорта, в случае, если велогонка проводится без санкции властей, её участники рассматриваются просто как обычные участники дорожного движения и должны соблюдать все правила, двигаться только вдоль правой обочины и не смещаться к центру дороги. Судя по свидетельским показаниям, в повороте, в котором произошло ДТП, велосипед Дзанарди находился близко к осевой линии, поэтому гонщик не смог избежать столкновения.

В мэрии города Пьенца, в районе которого произошла авария, также утверждают, что не получали никаких запросов на проведение спортивных соревнований.