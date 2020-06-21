«Комиссия Хэмилтона» – новая инициатива чемпиона мира

Льюис Хэмилтон объявил о старте новой инициативы, получившей название «Комиссия Хэмилтона», цель которой – создать условия для прихода в автоспорт талантливых людей разной расовой принадлежности.

Шестикратный чемпион мира не раз обращал внимание на то, что в мировом автоспорте с этим проблема, и в номере лондонской газеты the Sunday Times, который выйдет 21 июня, опубликована его статья, в которой он рассказывает о планах совместно с Королевской инженерной академией изменить сложившуюся ситуацию.

«Вместе с Королевской инженерной академий я работаю над тем, чтобы создать Комиссию Хэмилтона, – пишет Льюис. – Она будет заниматься изучением вопроса о том, как автоспорт может содействовать привлечению большего числа темнокожих людей к изучению таких научных дисциплин, как технология, инженерное дело и математика.

Цель состоит в том, чтобы затем они нашли работу в командах Формулы 1 или других технических областях… Надеюсь, что Комиссия Хэмилтона сможет создать условия для реальных, осязаемых перемен».