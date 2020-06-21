Воскресенье, 21 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспорт«Комиссия Хэмилтона» – новая инициатива чемпиона мира
Автоспорт

«Комиссия Хэмилтона» – новая инициатива чемпиона мира

AdminНет комментариев
Добавлено

Льюис Хэмилтон объявил о старте новой инициативы, получившей название «Комиссия Хэмилтона», цель которой – создать условия для прихода в автоспорт талантливых людей разной расовой принадлежности.

Шестикратный чемпион мира не раз обращал внимание на то, что в мировом автоспорте с этим проблема, и в номере лондонской газеты the Sunday Times, который выйдет 21 июня, опубликована его статья, в которой он рассказывает о планах совместно с Королевской инженерной академией изменить сложившуюся ситуацию.

Читайте также:  Британская публика в гневе из-за решения по Хэмилтону

«Вместе с Королевской инженерной академий я работаю над тем, чтобы создать Комиссию Хэмилтона, – пишет Льюис. – Она будет заниматься изучением вопроса о том, как автоспорт может содействовать привлечению большего числа темнокожих людей к изучению таких научных дисциплин, как технология, инженерное дело и математика.

Цель состоит в том, чтобы затем они нашли работу в командах Формулы 1 или других технических областях… Надеюсь, что Комиссия Хэмилтона сможет создать условия для реальных, осязаемых перемен».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

семь + 15 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Профессор Сколетта: Мы настроены оптимистично

Хаккинен: Команда должна работать на уровне Ферстаппена

Болельщики едут в Австрию, хотя гонки пройдут без зрителей

Алекс Дзанарди находится в состоянии искусственной комы

Профессор Оливери: Прогнозы давать невозможно

Закрыть