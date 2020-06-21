Профессор Сколетта: Мы настроены оптимистично

Состояние Алекса Дзанарди, получившего в пятницу серьёзные травмы в результате ДТП, остаётся стабильным – по мнению медиков госпиталя Св. Марии итальянского города Сиены, это самые хорошие новости, какие только могут быть в такой ситуации.

Вечером в субботу пресс-служба госпиталя опубликовала очередной бюллетень, в котором приводятся слова профессора Сабино Сколетта, заведующего отделением интенсивной терапии: «Кардиореспираторные показатели стабильные, применяется искусственная вентиляция лёгких, метаболические параметры также остаются стабильными. Таким образом, в целом клиническая картина неплохая.

Разумеется, нам ещё предстоит понять, насколько серьёзна неврологическая картина, это будет выясняться на следующей неделе, когда позволит состояние Дзанарди. Также не исключены осложнения, которые могут сказаться на зрении, поэтому мы обратились за консультацией к офтальмологам.

Он получил травму лица, при этом возможны повреждения органов зрения, состояние которых мы исследуем через несколько дней. То же самое относится к неврологической картине, поскольку в настоящий момент седативные препараты не позволяют её оценить. Пока сложно говорить, когда мы сможем прекратить их применение.

Если состояние останется стабильным, то, возможно, на следующей неделе после консультаций с нейрохирургом, который проводил операцию, можно будет говорить о прекращении седации.

Дзанарди – великий спортсмен, у него крепкое здоровье, вероятно, поэтому его организм хорошо реагирует на применяемые методы терапии. Мы настроены оптимистично и уверены, что это станет фактором, позитивно влияющим на ход лечения».