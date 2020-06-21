Риккардо: Я не мог упустить предложение McLaren

По словам австралийского гонщика, он не мог упустить предложение McLaren перейти в эту команду в 2012 году, тем более что на рынке пилотов происходили очень быстрые подвижки.

Своего рода детонатором стало решение Ferrari не продлевать контракт с Себастьяном Феттелем, после чего было объявлено, что новым напарником Шарля Леклера в следующем сезоне станет Карлос Сайнс. Именно его место в McLaren и займёт Риккардо.

«Решение Скудерии не продлевать контракт с Феттелем произвело эффект домиино, – сказал Даниэль. – Всё происходило очень быстро, даже для Карлоса, и надо было сразу принимать решение, ведь на раздумья времени не было.

Сезон в этом году стартует в июле, расстановка сил определится только после нескольких гонок, а всё остальное станет понятно только в августе или сентябре, так что занимать выжидательную позицию было бы слишком рискованно. И я не мог упустить предложение McLaren.

Все команды, заинтересованные в твоих услугах, стараются тебя уговорить, тем более сейчас, когда гонок нет. Но принимать чьё-то предложение можно только в том случае, если оно тебя вдохновляет. Если вспомнить прошлый сезон, то тогда McLaren произвела своего рода сенсацию. Команда из Уокинга сделала большой шаг вперёд, она нацелена на успех, а в 2021 году получит моторы Mercedes. Они верят в меня, и хотя принять решение о переходе было непросто, упустить предложение McLaren я не мог».