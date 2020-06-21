Сколетта: Стабильность состояния Дзанарди обнадёживает

Днём в воскресенье профессор Сабино Сколетта, заведующий отделением интенсивной терапии госпиталя Св. Марии, вышел к журналистам и сказал несколько слов о состоянии Алекса Дзанарди, находящегося в реанимации в состоянии искусственной комы.

«У нас появилась уверенность, – заявил Сколетта. – Стабильность его состояния обнадёживает, клинические показатели меняются в лучшую сторону по сравнению с тем, что было, когда его доставили к нам в отделение интенсивной терапии. Однако мы не исключаем вероятности, что события могут развиваться и по иному сценарию, учитывая серьёзность неврологической картины».

Расследование ДТП, жертвой которого стал Дзанарди, продолжается. В распоряжении прокуратуры города Сиены есть любительская видеозапись происшествия, которая позволяет исключить версию о том, что гонщик на ходу пользовался мобильным телефоном. Такие слухи появились в воскресенье утром, но городской прокурор Сальваторе Вителло, уже заявил, что, судя по видеозаписи, в момент аварии Дзанарди обеими руками управлял велосипедом.

Вся Италия переживает за популярнейшего спортсмена, и сегодня в Сиену приехала целая команда велосипедистов из Флоренции; её участники остановились перед главным ходом с госпиталь и развернули плакат со словами Forza Alex Zanardi.