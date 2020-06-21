Sky Sports рассчитывает на компенсацию от Liberty Media

Из-за пандемии сезон в Формуле 1 начнётся на три с половиной месяца позже, чем обычно, и число этапов в нём будет неизбежно сокращено. В этой ситуации корпорация Liberty Media, контролирующая экономику чемпионата мира, и команды, в нем участвующие, несут крупные убытки, но финансовые трудности испытывают не только они.

В равной мере это относится и к телекомпаниям, которые приобрели права на трансляции гонок Формулы 1, и похоже, что руководство Sky Sports намерено потребовать у Liberty хотя бы частичную компенсацию своих потерь.

Именно этот платный телеканал считается крупнейшим и наиболее важным для Формулы 1 вещателем, но в сложившихся обстоятельствах он уже с середины марта не может предложить своим зрителям привычную программу, поэтому вынужден был ввести систему, позволяющую подписчикам приостановить платежи или как минимум сократить их размер.

Поскольку игры британской Премьер-лиги тоже не проводились, то организаторы футбольного чемпионата согласились возместить Sky Sports понесённые убытки, которые, по оценкам экспертов, приближались к 190 млн. евро. Но теперь руководство телеканала надеется достичь аналогичных договорённостей и с Liberty Media.

«Возврат денег за право транслировать гонки смягчит финансовые последствия для нашей компании, связанные с отсутствием прямых спортивных трансляций в течение последних 12 недель», – приводит газета Financial Times слова Роба Уэбстера, директора телеканала Sky Sports.