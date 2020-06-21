Состояние Алекса Дзанарди остаётся без изменений

Состояние Алекса Дзанарди, который вторую ночь провёл в отделении интенсивной терапии госпиталя Св. Марии в итальянском городе Сиена, остаётся без изменений, медики квалифицируют его как стабильно тяжёлое.

В пятницу бывший гонщик попал в серьёзное ДТП, был доставлен вертолётом в госпиталь, где вечером того же дня перенёс нейрохирургическую и челюстно-лицевую операции, длившиеся около трёх часов.

После этого он был помещён в реанимацию, где находится в состоянии медикаментозной комы. Дзанарди подключен к системе искусственной вентиляции лёгких, все клинические показатели остаются стабильными. Очередной бюллетень о его состоянии ожидается в воскресенье днём.