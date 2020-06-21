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Автоспорт

Видео: Шарль Леклер за рулём SF1000 на улицах Маранелло

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Мы рассказывали о том, что в четверг, 18 мая, Шарль Леклер проехал по улицам Маранелло на Ferrari SF1000 в рамках официального съёмочного дня, который проводила итальянская команда.

Уже можно посмотреть первые результаты этой акции, ярко символизирующей возвращение Скудерии к полноценной работе и подготовке к старту сезона, который в этом году начнётся небывало поздно – в первый уик-энд июля.

«Мы почувствовали настоящую радость, когда увидели машину, выезжающую из ворот, – прокомментировал Маттиа Бинотто, руководитель команды Ferrari, в эфире телеканала Sky Sport 24. – Шарль тоже испытал радостные эмоции. Он очень молод, ему всё это в удовольствие, и как гонщик он чувствует, насколько это важно – выступать за Ferrari.

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Думаю, Энцо Феррари был бы счастлив, если бы увидел Шарля за рулём красной машины на улицах Маранелло и услышал звук её двигателя».

Можно добавить, что Леклер выехал на SF1000 с территории завода Ferrari через те же самые ворота, из которых в 1947 году Энцо Феррари вывел первую машину, построенную в Маранелло и носившую его имя – это была Ferrari 125 S.

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Источник:www.f1news.ru
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