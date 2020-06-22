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Автоспорт

Даниэль Риккардо: Борьба будет плотной!

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Гонщик Renault Даниэль Риккардо считает, что в этом году борьба в средней группе команд будет ещё более плотной, чем в прошлом сезоне…

Даниэль Риккардо: «Конечно, я надеюсь, что мы сможем участвовать в борьбе. Всё, что у нас сейчас есть – анализ результатов февральских тестов. Мы старались выяснить, у какой из команд лучшая машина в средней группе, но точного ответа не получили. Похоже, машины по крайней мере трёх из наших соперников находятся в пределах одной десятой.

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В прошлом году австрийский этап был для нас одним из худших по ходу сезона. Если на этот раз мы окажемся сильнее и сможем бороться впереди средней группы, это добавит оптимизма по поводу нашей формы в этом сезоне. Но сейчас оценить расстановку сил невозможно.

Тесты в Шпильберге? Когда я впервые покидал боксы, ощущения были странными, но потом всё вернулось. Когда ты всю жизнь занимаешься одним делом, разучиться невозможно. Я рад, что мы провели эти тесты, «стряхнули пыль». Мышцы здорово болели, но сейчас уже всё прошло».

Источник:www.f1news.ru
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