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Автоспорт

Формула 1 и немецкий Sky подписали контракт

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Мы писали о том, что немецкая компания RTL не смогла договориться с Формулой 1, а сегодня стало известно о долгосрочном эксклюзивном контракте на трансляцию Гран При на территории Германии, подписанным со Sky Deutschland.

В Германии появится круглосуточный канал, посвященный Формуле 1 – какой уже несколько лет есть у британского Sky.

В рамках соглашения немецкий Sky F1 бесплатно покажет четыре гонки в сезоне и 30-минутный обзор каждого этапа на открытом канале Sky Sport News HD, а все остальные этапы и сессии будут доступны подписчикам Sky Sport F1 за абонентскую плату и без рекламы.

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Все гонки будут доступны в формате 4К на канале Sky Q.

Источник:www.f1news.ru
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