Формула 1 и немецкий Sky подписали контракт

Мы писали о том, что немецкая компания RTL не смогла договориться с Формулой 1, а сегодня стало известно о долгосрочном эксклюзивном контракте на трансляцию Гран При на территории Германии, подписанным со Sky Deutschland.

В Германии появится круглосуточный канал, посвященный Формуле 1 – какой уже несколько лет есть у британского Sky.

В рамках соглашения немецкий Sky F1 бесплатно покажет четыре гонки в сезоне и 30-минутный обзор каждого этапа на открытом канале Sky Sport News HD, а все остальные этапы и сессии будут доступны подписчикам Sky Sport F1 за абонентскую плату и без рекламы.

Все гонки будут доступны в формате 4К на канале Sky Q.