Перед началом нового сезона Формула 1 запустила инициативу #WeRaceAsOne, направленную на решение важнейших проблем, стоящих перед спортивным и мировым сообществом – борьбу с COVID-19 и осуждение расизма и неравенства.

По ходу уик-энда в Австрии команды и партнеры Формулы 1 поблагодарят ключевых сотрудников и отдельных лиц изображением радуги, символизирующей многонациональный мир, и другими визуальными демонстрациями поддержки борьбы с расизмом. Эти инициативы будут продолжаться по ходу всего сезона.

В Формуле 1 появится специальная рабочая группа, которая будет интересоваться мнением людей из паддока, в том числе гонщиков, делая выводы о необходимости принятия дополнительных мер для повышения разнообразия и предоставления равных возможностей в Формуле 1 на всех уровнях.

Чейз Кэри, исполнительный директор Формулы 1: «Первый этап сезона, который пройдёт в Австрии после почти четырёх месяцев без гонок – важный момент для нашего спорта. Кроме того, это возможность признать проблемы, которые являются более глобальными, чем любой спорт и любая страна.

Инициатива #WeRaceAsOne, о запуске которой мы объявили сегодня – наш способ поблагодарить всех за смелость и единство, проявленные в это беспрецедентное время. Это возможность для Формулы 1 объединиться и решить важнейшие вопросы, стоящие перед нами, перед спортом и всем миром.

В Австрии Формула 1 сообща, громко и чётко заявит свою позицию – расизму должен быть положен конец. Мы продемонстрируем нашу полную поддержку в борьбе с неравенством по ходу всего уик-энда и умножим наши усилия, направленные на повышение разнообразности в Формуле 1. Как глобальный спорт, мы должны заботиться о расовом разнообразии и социальных проблемах наших болельщиков, прислушиваться к ним и понимать, как действовать дальше».

Жан Тодт, президент FIA: «Новый курс для автоспорта в контексте пандемии позволит заложить основы для восстановления и успешного будущего Формулы 1 и других серий. Он включает новые принципы сокращения расходов, инициативы по повышению популярности и доступности автоспорта.

Важно использовать позитивный вклад автоспорта в жизнь общества, охватывающий все секторы – здравоохранения, безопасности, экономики, охраны окружающей среды, образования, инклюзивности и расового разнообразия.

Я рад приветствовать инициативу #WeRaceAsOne в рамках наших общих усилий. С помощью Формулы 1 мы много лет стремимся помочь защите окружающей среды, в том числе с помощью гибридных силовых установок и подписания программы действий ООН.

FIA руководствуется основополагающими принципами своего устава, включая борьбу с любыми формами дискриминации – по цвету кожи, полу, религии, этническому или социальному происхождению. Мы будем поощрять разнообразие в автоспорте».