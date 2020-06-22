Хаккинен: В Формуле 1 часто приходится себя заставлять

Мика Хаккинен считает, что гонщик, если он стремится стать лучшим, должен быть лучшим во всем, поскольку в Формуле 1 приходится заниматься не только пилотированием гоночных машин. Думается, рекомендации двукратного чемпиона мира могли бы пригодиться кое-кому из пилотов, выступающих в Ф1 в 2020 году.

Мика Хаккинен: «В дни гоночных уик-эндов процент времени, которое гонщик Формулы 1 проводит за рулём, совсем невелик. Вы занимаетесь автоспортом, потому что любите пилотировать гоночные машины, но за пределами кокпита вы общаетесь с прессой, с людьми, которые работают в отделе маркетинга, с инженерами, обсуждая с ними, как улучшить машину.

Иногда это по-своему интересно, но как правило не доставляет особого удовольствия, и приходится себя заставлять. Если вы считаете себя профессионалом, чем бы вы ни занимались, вы должны прилагать максимум усилий. Разговариваете ли вы с инженерами или с журналистами, вы должны стараться.

Если вы даёте односложные ответы, этого не достаточно. Ответы должны быть нормальными и толковыми, чтобы пресса смогла донести их до болельщиков. И только потом вы сможете насладиться пилотированием.

В общем, если вы хотите быть лучше всех, тут не может быть компромиссов – надо стараться быть лучшим во всём. Признаюсь, мне часто приходилось делать над собой усилие, когда я общался с прессой. Если помните, потребовалось семь лет, прежде чем я одержал первую победу в Гран При. И всё это время мне приходилось объяснять журналистам, что же на этот раз пошло не так, почему я опять не смог выиграть.

Я же не мог всех их выгнать, сказав, что не желаю ни с кем разговаривать, что я просто хочу запереться в моторхоуме и выпить чашечку чаю. Так нельзя, поэтому приходилось себя заставлять, демонстрировать, что я на работе, что стремлюсь к победам, но не всё даётся сразу, и на этот раз я не смог добиться успеха по такой-то причине.

Так продолжалось семь лет, и по части подобных объяснений я стал настоящим экспертом! (смеётся) Конечно, неудачи расстраивают, но ты должен научится расслабляться, чтобы собраться с мыслями, восстановить форму и преодолеть стресс. Кому-то помогает плавание, кто-то занимается бегом, кто-то идёт в сауну, после чего купается в проруби. А можно просто устроить вечеринку с друзьями. Главное, надо найти способ договариваться с самим собой – тогда вы сможете обрести то душевное равновесие, которое необходимо, чтобы стать чемпионом».