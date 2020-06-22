Кубица: Нужно руководствоваться здравым смыслом

В интервью Миколаю Соколу польский гонщик Роберт Кубица говорил о том, как эпидемия коронавируса повлияла на его жизнь…

Роберт Кубица: «В этом году я должен был сочетать выступление в DTM с ролью резервного пилота Alfa Romeo. График планировался очень плотный, свободного времени было бы мало или вообще могло не быть, но всё получилось наоборот. Из-за эпидемии я провёл два месяца дома в Монако, где можно было выходить только в магазин или к врачу.

Первая неделя получилась немного странной, хотя не могу сказать, что время текло быстро. К счастью, я, мои друзья и родственники остались здоровы.

Последние две недели получились весьма активными, я провёл четырёхдневные тесты DTM на Нюрбургринге, работал на симуляторе. Разница в том, что сейчас большинство поездок вы проводите на машине, что занимает довольно много времени.

Впрочем, все эти процедуры, направленные на нашу безопасность, быстро станут нормой. Мы привыкнем к тому, что люди в паддоке носят маски, соблюдают дистанцию и едят за разными столами. Важно не забывать об этих ограничениях, чтобы не вернуться к ситуации, которая была несколько месяцев назад. Каждый должен руководствоваться здравым смыслом, ведь здоровье – самое главное.

Возрастёт ли важность роли резервного пилота? Не думаю. Моя роль останется прежней. Наши основные гонщики – Кими и Антонио – люди, и я тоже человек. Каждый может заболеть. Я никому не желаю проблем со здоровьем, я оцениваю ситуацию с точки зрения моей роли и работы, которую предстоит сделать.

Предполагалось, что я проведу несколько пятничных тренировок за рулём Формулы 1, но этапы были отменены и мои тесты не состоялись. Учитывая мою работу на симуляторе, мне было важно сесть за руль реальной машины, чтобы оценить разницу. Мы хотим в будущем вывести симулятор на другой уровень, позволяющий отрабатывать на нём технические решения и вести разработку машины».