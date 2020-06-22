Телекомпания RTL не продлит контракт с Формулой 1

Всё меньше остаётся стран, где гонки Формулы 1 можно смотреть по общедоступным телеканалам, и похоже, что вскоре из этого списка будет вычеркнута и Германия.

Руководство немецкой телекомпании RTL объявило, что не планирует продлевать контракт с Формулой 1 после 2020 года. Можно сказать, что на этом закончится целая эпоха, ведь RTL показывала в прямом эфире все Гран При с 1991 года, когда началось восхождение Михаэля Шумахера на вершину гоночного Олимпа.

На протяжении долгих лет в качестве эксперта с RTL сотрудничал Ники Лауда, легендарный австрийский чемпион, а её репортёры и комментаторы, Кай Эбель, Флориан Кёниг и Хайко Вассер, стали более чем заметными фигурами в паддоке.

«Конкуренция за право показывать гонки изменилась, телевизионный рынок порой перегревается, из-за этого ситуация выходит за рамки экономической целесообразности, которые мы перед собой поставили», – прокомментировал директор телекомпании Йорг Граф.